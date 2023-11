Neuer Pächter übernimmt Designhotel Spinnerei in Linz

Aus dem Designhotel Spinnerei Linz wird im Dezember 2023 das "Best Western Hotel Spinnerei". Neuer Pächter ist die B.W. Hotel Betriebsgesellschaft mbH & Co KG, die derzeit zehn Hotels in Deutschland und seit dem Frühjahr ein elftes in Tulln betreibt. „Ich freue mich über unseren nunmehr zweiten Standort in Österreich und den Ausbau unseres Portfolios mit diesem schönen neuwertigen Designhotel. Nachdem wir im Frühjahr diesen Jahres unser erstes Hotel in Österreich in Tulln an der Donau übernommen haben, läuft die Expansion unserer Gruppe in Österreich weiter nach Plan", sagt Geschäftsführer Roman Schmitt.

Eigentümer des Hotels in Ebelsberg ist die Linz Textil Holding AG. Im September 2020 hat das Traditionsunternehmen das Hotel mit 115 Zimmern und zehn Appartements für Langzeitgäste nach den Plänen des Architekturbüros 1 ZT auf dem Areal des früheren Ebelsberger Hofs eröffnet.

Investitionen in Gemütlichkeit

Die neuen Pächter wollen gemeinsam mit dem Eigentümer nochmals in die Ausstattung investieren, um die Gästezimmer gemütlicher und wohnlicher zu gestalten. Auch eine Lounge mit Dachterrasse soll eröffnet werden. Mehr Mitarbeiter sollen zudem einen besseren und ganztägigen Service garantieren. Die Zusammenarbeit mit den Restaurantpächtern Giulio und Lenka di Virgilio, die dort seit der Eröffnung das italienische Restaurant "Da Giulio – Cucina Italiana" betreiben, wird fortgesetzt.

Metallic-Töne mit Kupfer, Silber, Gold und Platin im Innendesign, „tanzende“ goldene Geländer und ein innovatives Licht-Design-Konzept ziehen sich durch das gesamte Gebäude. Bild: Architekturbuero 1 ZT GmbH – Matthias Seyfert

Das Hotel wird vorerst von Claudia Kohls, Senior Projektmanagerin der B.W. Hotel Betriebsgesellschaft, geführt, die bereits als Direktorin unter anderem das Best Western Hotel Osnabrück erfolgreich geleitet hat. Sie soll den Übergang mit dem bestehenden Team managen, bis die Führungsposition final besetzt wird, sagt Schmitt. Mit dem Markenpartner Best Western werde man das Linzer Hotel noch stärker auch international vermarkten.

