LINZ. Mit dem 51-jährigen Architekten Bernhard Rihl hat der Linzer Imkerverein einen neuen Obmann.

Obmann Bernhard Rihl Bild: Gmach

"Uns muss bewusst sein, dass die Erhaltung der Honigbiene, stellvertretend für die rund 700 Bienenarten in Österreich für ein aufrechtes Ökosystem steht", sagt Rihl. Vor allem die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für diese Spezies ist dem neuen Obmann ein Anliegen. So bietet er im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Naturschauspiel" Führungen in Linz an. Derzeit werden von den 74 Mitgliedern des Linzer Imkervereins übrigens 390 Bienenvölker betreut.

