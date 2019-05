Neuer Obmann für Altstadt-Verein

LINZ. 13 Jahre lang war Rosemarie Schuller als Obfrau des Vereins Altstadt Neu um die Entwicklung des historischen Zentrums von Linz bemüht. Nun hat sie diese Agenden in jüngere Hände gelegt.

Pachner (r.) folgt Schuller (Altstadt neu) Bild:

Bei der Jahresversammlung des Vereins wurde Roland Pachner zum neuen Obmann gewählt.

Der Generationswechsel wurde vollständig vollzogen, denn mit Pachner gibt nun ein neues Team im Altstadt-Verein den Takt vor. Steigerung der Lebensqualität und Attraktivierung des öffentlichen Raumes stehen dabei im Blickpunkt. Für Gastronomie und Gewerbebetriebe müsse weiter Platz in einer lebendigen Altstadt bleiben, so Pachner. Der Verein organisiert jährlich mehr als 40 Veranstaltungen, um neue Besuchergruppen in die Altstadt zu bringen.

