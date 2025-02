Neuer Obmann bei der größten Wassergenossenschaft des Landes

Wassergenossenschaften haben eine große Bedeutung für das gesellschaftliche Leben im Land. Mehr als 2000 solcher Genossenschaften gibt es in Oberösterreich, viele wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet – damals ging es vor allem auch darum, feuchte Anbauflächen für Lebensmittel für die Agrarkultur aufzubereiten. Das Aufgabengebiet hat sich in den Jahrzehnten dann stark verändert. Heute geht es bei einem Großteil dieser Genossenschaften darum, die Wasserversorgung zu gewährleisten.

Aus dem Archiv: Verbrauch dreimal so hoch: Wasser in Neuhofen knapp

Die größte Wassergenossenschaft im Land ist mit 2500 Mitgliedern die Wassergenossenschaft Neuhofen an der Krems – von der auch die Bewohner von Kematen und Piberbach mit Wasser durch vier Brunnen versorgt werden.

Suche nach neuer Quelle

Und diese Wassergenossenschaft hat sich nun neu aufgestellt. Josef Scheinecker, der 35 Jahre lang Mitglied war, davon 25 als Obmann, hat sein Amt zurückgelegt, neuer Obmann ist der Diplom-Agraringenieur Stephan Imbery, sein Stellvertreter ist Christian Scheinecker, der diese Funktion von Johann Hurnaus übernommen hat. Überhaupt war eine Neukonstituierung notwendig geworden – zehn Mitglieder kümmern sich nun weiterhin um die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung.

Und eines der wichtigsten Projekte ist derzeit auch die Suche nach einer neuen Quelle – es bedarf nämlich eines neuen Brunnens. Denn eine der vier bestehenden Brunnenanlagen droht zu versiegen. "Hier kamen früher sechs Sekundenliter heraus, jetzt sind es zwischen 0,5 und einem Sekundenliter", sagt der neue Obmann Stephan Imbery. Der gebürtige Münchner war einst beruflich nach Oberösterreich gekommen und blieb – nach Jahren als Geschäftsführer ist er nun selbstständig. Warum die Quelle so nachgelassen habe, könne Imbery allerdings nicht genau sagen. Es könne durch einen Hangrutsch ausgelöst worden sein, der weiter weg gewesen war, aber den Wasserstrom unterbrochen habe. "Der Boden ist ein lebender Organismus, wenn da irgendwo kleinräumig etwas passiert, kann das solche Auswirkungen haben."

Effizienz für einen günstigen Wasserpreis

Nun sei man in Gesprächen mit Grundbesitzern – "die wissen am besten, wo eine Quelle sein könnte". Geologen grenzen das Gebiet dann ein – und dann übernehmen die Wünschelroutengänger. "Das funktioniert dann auch meistens", sagt Imbery. Eine weitere Herausforderung für das neue Team ist zudem die Digitalisierung. "Auch wir müssen schauen, dass wir möglichst effizient arbeiten, um am Ende einen möglichst günstigen Wasserpreis bieten zu können."

