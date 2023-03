Neuer Morgentau-Garten für das Uni-Viertel

Philipp Kaufmann, Herlinde Scharf und Christian Stadler am neuen Morgentau-Standort in der Kühnestraße

Die Suche war schwierig, aber letztlich von Erfolg gekrönt. Die Freude darüber, dass es diese Saison doch wieder einen Morgentau-Gemeinschaftsgarten im Uni-Viertel gibt, ist nicht nur bei Bio-Pionier Christian Stadler groß.

Bereits drei Flächen sind dort seit 2015 verloren gegangen: Dem Standort in der Sombartstraße und dem Morgentau Campus bei der JKU folgte zuletzt jener in der Mengerstraße. Die dortige Umwidmung war, wie berichtet, umstritten, auf dem Areal soll auf der einen Hälfte ein Wohnbauprojekt, auf der anderen ein öffentlicher Park entstehen.

Mehr zum Thema Linz Linz Wirbel um geplante Umwidmung im Uni-Viertel LINZ. An der Mengerstraße soll Grünfläche verbaut werden – Umweltanwaltschaft spricht sich gegen das Vorhaben aus Wirbel um geplante Umwidmung im Uni-Viertel

Mit dem Areal in der Kühnestraße gibt es nun eine Ersatzfläche, Diese ist schon als Bauland gewidmet, seitens der Kaufmann Gruppe als Eigentümer ist auch geplant, diese zu verbauen. Wann es so weit ist, ist aber noch offen – somit ist der Weg vorerst für die Gärtner frei.

Dank an Familie Kaufmann

"Wir sind der Familie Kaufmann sehr dankbar, dass sie uns das ermöglicht. Es ist eine Nutzung, die vielen eine Freude macht", sagt Stadler. Die Hoffnung ist, möglichst lang in der Kühnestraße bleiben zu können.

Philipp Kaufmann, Gründer der Kaufmann Gruppe, ist es ein "Herzensanliegen", das Projekt zu unterstützen. Der Mehrwert sei enorm, den Menschen würde eine tolle Freizeitbeschäftigung geboten, gleichzeitig würden sie für regionale Lebensmittel sensibilisiert.

Herlinde Scharf ist eine der künftigen Morgentau-Gärtner in der Kühnestraße. Die erste Gemeinschaftsgarten-Saison der Linzerin in der Mengerstraße war 2022 gleichzeitig auch die letzte am Standort. Der Trauer über die Schließung folgt jetzt die Freude über das neue Angebot. "Für mich ist meine Parzelle mein Therapiegarten. Er hat mir nach längerer Krankheit Kraft gespendet und mich motiviert, nicht aufzugeben", sagt Scharf, die es kaum erwarten kann, in die neue Saison zu gehen.

Bis 25. März können Parzellen an den Morgentau-Standorten (in Linz, Leonding, Wels, Steyr und Graz) gebucht werden, in der Kühnestraße gilt mit 1. April eine längere Frist (Infos: morgentaugaerten.at). Eine Parzelle im Uni-Viertel ist jedenfalls für die Kaufmann Gruppe reserviert. Diese ist nicht nur in der Immobilien-, sondern auch in der Gastrobranche tätig. Und so soll die Ernte aus der Kühnestraße im Café Beenie.all day in Urfahr an den Gast gebracht werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.