Neuer Marktreferent Hajart will Bollwerk für Urfix-Standort sein

Martin Hajarts Terminkalender wird sich in den nächsten Wochen füllen. Der VP-Vizebürgermeister ist seit vergangenem Donnerstag nicht nur für Mobilität sondern auch für die Linzer Märkte zuständig - und davon gibt es viele. Insgesamt elf Lebensmittel- und Genussmärkte zählt die Stadt, allen voran den Südbahnhofmarkt. Dazu kommen die Weihnachtsmärkte, Flohmärkte, Christbaumverkäufe, Silvesterstände und natürlich der Urfahraner Jahrmarkt. Für Hajart ist es ein Schlüsselressort für die Standortqualität in der Stadt. Fast dreieinhalb Jahre hat sich seine Parteikollegin Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer darum gekümmert, Grund für den Wechsel war der hohe Termindruck im Kulturbereich.

Comeback des Urfahraner Marktes nach Corona

Lang-Mayerhofer zieht eine positive Bilanz. Sie übernahm zu einer Zeit, als noch vieles coronabedingt abgesagt werden musste und brachte laut eigener Einschätzung frischen Wind. Als Erfolge nennt sie unter anderem das geglückte Comeback des Urfahraner Marktes im Frühjahr 2022, das rasenschonende Aufstellkonzept für den Weihnachtsmarkt im Volksgarten, den Weihnachtszug, der die fünf Weihnachtsmärkte in der Adventszeit verbindet und die Neuaufstellung des kriselnden Grünmarktes. "Mein ganz großer Dank gilt dem Team und der Führung des Marktmanagements, das selbst in diesen drei Jahren einen personellen und organisatorischen Umbruch bewältigt hat und dabei in seiner Arbeit viel Innovation und Tatkraft bewiesen hat", sagt Lang-Mayerhofer.

Doch es gibt nach wie vor Baustellen. "Bei den Märkten muss man dahinter sein, das ist kein Selbstläufer", sagt Peter Ilchmann, Direktor des Geschäftsbereich. So ist etwa die Fluktuation der Beschicker auf dem Südbahnhofmarkt aufgrund fehlender wirtschaftlicher Stabilität höher als früher und für die Wochenmärkte in den Stadtteilen ist es oft schwierig noch einen Bäcker oder Fleischhauer zu finden. Die Südbahnhof-App bleibt noch unter ihren Möglichkeiten, weil sie nicht alle Beschicker nutzen, um ihre Öffnungszeiten, Angebote und Veranstaltungen damit zu kommunizieren. Da sieht auch die zuständige Abteilungsleiterin Theresa Gillhofer Verbesserungsbedarf.

Mehrwegsystem am Urfix?

Digitalisierung ist auch einer der Schwerpunkte, die sich Hajart vorgenommen hat. Zudem sollen die Linzer Märkte familienfreundlicher und nachhaltiger werden. So will Hajart Attraktionen wie die Märchenwelt am Weihnachtsmarkt ausbauen und konsumfreie und überdachte Zonen, etwa am Südbahnhofmarkt, schaffen. Das Social Media-Marketing soll ausgebaut werden. Für den Urfahraner Markt kann sich Hajart die Einführung eines Mehrweg-Systems für Getränke vorstellen, um den Plastikverbrauch zu reduzieren, erste Gespräche hat es bereits gegeben.

Am Standort des Urfix will Hajart festhalten, ja sogar ein "Bollwerk" dafür sein. Bei der Neugestaltung des Geländes wünscht er sich mehr Kreativität. So könnte man es durch mobile Elemente, von Sportmöglichkeiten bis zu gastronomischen Angeboten, attraktivieren, ohne den Markt infrage zu stellen. Auch bei der Sicherheit soll es Verbesserungen geben.

FPÖ für neue Marktordnung

Kritischer sieht die Lage FP-Stadtrat Michael Raml. Der Südbahnhofmarkt kämpfe unter der Woche mit Besucherschwund, Kojen würden geschlossen bleiben. Den Grünmarkt gebe es überhaupt fast nur mehr auf dem Papier. Raml fordert eine Reform der Marktordnung, die den Betreibern mehr Flexibilität ermöglichen solle. Auch die Digitalisierung sieht er kritisch, Märkte seien analoge Orte des Austauschs.

