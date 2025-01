Neuer Linz-Imagefilm: "Keine Neuauflage von ‚Prinz von Linz‘"

Am vergangenen Montag tagten in Linz die Hauptverantwortlichen des Linz Tourismus. Auf der Tagesordnung standen sowohl der Geschäftsabschluss 2023 als auch der Ausblick auf das heurige Jahr. Die endgültigen Nächtigungszahlen für 2024 werden zwar erst in den kommenden Tagen final ausgewertet sein, es zeichnet sich aber schon jetzt, nach 2023, abermals ein Rekordjahr von mehr als 1,1 Millionen Nächtigungen ab – die OÖNachrichten haben berichtet.