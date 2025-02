Neuer Fraktionsobmann bei der VP Ansfelden

In der Gemeinderatssitzung vergangene Woche (13. Februar) hat es in der ÖVP Ansfelden eine personelle Veränderung gegeben. Da Markus Kullmann, wie von den OÖN berichtet, in die Stadtregierung eingezogen ist, hat er seine Funktion als Fraktionsobmann, wie Usus, zurückgelegt. Diese Aufgabe hat nun Eugen Traußner inne, der in der Kommunalpolitik lange Erfahrung hat. „Ich freue mich über das Vertrauen und werde mich in meiner neuen Aufgabe weiterhin mit vollem Engagement für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in Ansfelden einsetzen“, sagt Traußner.

Markus Kullmann bleibt weiterhin Stadtparteiobmann, Traußner sein Stellvertreter. Als Stadtrat hat Kullmann die Agenden Wirtschaft, Tourismus und Landwirtschaft von Andrea Hettich übernommen, die zudem für die Sozialagenden verantwortlich zeichnete.

