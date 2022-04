Neuer Chef für die Linzer Mobilitätsplanung

Im Geschäftsbereich Planung, Technik, Umwelt des Linzer Magistrats stehen die Zeichen weiter auf Veränderung: Wie berichtet gibt es dort seit 1. März mit Hans-Martin Neumann einen neuen Planungsdirektor, nun steht auch ein Generationenwechsel in der Abteilung Mobilitätsplanung an. Mit 1. Juni folgt Roman Minke dem bisherigen Abteilungsleiter Gerhard Karl nach, der seinen Ruhestand antritt. In dessen „Amtszeit“ (Karl ist seit 1992 als Abteilungsleiter im Einsatz) fielen einige Großprojekte, darunter die Umfahrung Ebelsberg, die Neue Eisenbahnbrücke und die Straßenbahnverlängerungen nach Ebelsberg, in die Solar City und nach Traun.

Der Linzer Verkehr ist Minke, der an Fachhochschule Joanneum Verkehrsmanagement studiert hat, nicht fremd. Derzeit ist er bei der Linz AG beschäftigt, seit 2015 leitet Minke deren Stabsstelle Liniennetz- und Angebotsplanung. In dieser Funktion ist er u.a. für die Gestaltung neuer Verkehrsangebote zuständig. Thema ist dabei etwa die Realisierung der geplanten Obuslinien 47 und 48 sowie der Autobuslinien 13 und 14.

Der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) freut sich, dass mit Minke ein „ausgewiesener Experte für diese verantwortungsvolle Position“ gefunden werden konnte, der neue Blickwinkel einbringen werde. Vizebürgermeisterin Personalreferentin Tina Blöchl (SP) sieht in der Bestellung von Minke den Stellenwert des Linzer Magistrats als attraktiven Arbeitgeber in der Region bestätigt. Hajart wie Blöchl danken zudem Karl für seine jahrzehntelangen Verdienste.