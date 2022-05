Neuer Chef für die Jäger aus Linz und Linz-Land

Nach 15 Jahren als Bezirksjägermeister von Linz hat Engelbert Zeilinger beim Bezirksjägertag am Wochenende in St. Marien das Amt an seinen Nachfolger Christian Pfistermüller übergeben.

Seine Haltung, stets den Dialog mit allen Beteiligten zu suchen, um Lösungen zu finden, habe Zeilinger in seiner Amtszeit ausgezeichnet, sagte Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner. Für seine besonderen Verdienste um die heimische Jagd wurde der nun ehemalige Bezirksjägermeister mit dem silbernen Ehrenzeichen des OÖ. Landesjagdverbandes ausgezeichnet.

Im Sinne von Zeilinger will auch sein einstimmig gewählter Nachfolger die Arbeit als für Linz-Stadt und Linz-Land zuständiger Bezirksjägermeister fortsetzen. Er wolle mit seinem Team die Bedeutung des Natur- und Wildschutzes in der Gesellschaft stärker verankern. Dafür würden die Jäger eine wichtige "Übersetzerfunktion" haben, sagte Pfistermüller weiter.