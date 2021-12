Mit diesen Worten kommentiert und teilt Elke Pflug, Geschäftsführerin der City Management GmbH, in sozialen Medien die Annonce, mit der die Stelle "Office Management" in eben jener Innenstadt-GmbH ausgeschrieben ist. Warum wird der Posten erst jetzt besetzt, ist man da geneigt zu fragen. Schließlich übernahm Elke Pflug bereits mit 1. Oktober ihr Amt, und im Sommer wurden bereits einige Vorarbeiten in ihrem Büro getätigt.