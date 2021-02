Neuer Bürgermeisterkandidat für Puchenau

Gerüchte gab es schon länger, nun ist es fix: Der jetzige Puchenauer Bürgermeister Gerald Schimböck (VP) wird bei den kommenden Wahlen im Herbst 2021 nicht mehr antreten, wie nun bekannt wurde. Mit Vizebürgermeister Friedrich Geyrhofer wurde bereits ein Nachfolger und neuer Spitzenkandidat gefunden. Dieser sei ein Garant für Stabilität und Sicherheit, wie Schimböck sagt: „Ich kann jetzt mit sehr gutem Gefühl eine Übergabe vorbereiten.“

Geyrhofer will neuen Schwung in die Gemeinde bringen: „Mein Ziel ist es, ein lebenswertes und lebendiges Puchenau zu gewährleisten.“ Dafür sind ihm auch neue Gesichter herzlich willkommen, so der frisch gewählte Spitzenkandidat, der als Pflegebereichsleiter im Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz und als Geschäftsführer im ambulanten kardiologischen Rehabilitationszentrum Cardiomed im Medicent Linz tätig ist. Wie wichtig Teamarbeit ist, weiß Geyrhofer nicht zuletzt von seinem Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr Puchenau.

Gratulation zu der „geordneten und gelungen Übergabe“ kommt von Michael Hammer, VP-Bezirksobmann Urfahr-Umgebung.