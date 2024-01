Neuer Bewegungspark in Ebelsberg geplant

Auf einer Fläche neben dem Kinderfreibad Afritschweg in Ebelsberg soll eine Bewegungspark entstehen. Das hat Sportreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) heute am Rande einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Die Ausschreibung wird gerade vorbereitet, der Baubeginn ist aufgrund der Fristenläufe für den Herbst geplant. Im Budget sind 200.000 Euro für den Bewegungspark vorgesehen. Ein Bewegungspark ist eine Art Outdoor-Fitnesscenter und für Menschen aller Altersgruppen geeignet. Im Jahr 2022 eröffnete die Stadt Linz gemeinsam mit dem Land Oberösterreich einen neuen Bewegungspark beim Kleinen Weikerlsee.

Gesundheits- und Sportbefragung

Der Bedarf für solche Outdooreinrichtungen wurde 2022 bei der Linzer Gesundheits- und Sportbefragung ermittelt, deren Ergebnisse im März 2023 präsentiert wurden. Diese sind, neben dem Linzer Gesundheitsindikator, Grundlage für die Erarbeitung einer Gesundheits- und Sportstrategie für die Stadt.

Der Auftakt zur Erarbeitung der Sportstrategie erfolgte in der vergangenen Woche. Ziel ist es, die Sportentwicklungsplänen aus den Jahren 2003 und 2012 neu zu definieren und auch Raum für Neuerungen und Innovationen zu geben. Es folgen monatlich stattfindende Workshops zu insgesamt fünf vordefinierten Themenfelder, in die neben den städtischen Mitarbeitern auch externe Experten und weitere Akteure aus der lokalen Sportlandschaft eingebunden werden. Mögliche Themen reichen von dem nach wie vor hohen Bedarf an Outdoor-Sportanlagen über ein effizienteres Vermietungssystem von Sporthallen bis zur Zusammenarbeit mit Wohnungsgenossenschaften. "Unser Ziel ist es, die Linzer Sport- und Bewegungsstrategie bis zum Jahr 2025 zu finalisieren sowie der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Hörzing.

Gesundheitsbereich wird durchleuchtet

Parallel zur Sport- arbeitet die Stadt auch an einer Gesundheitsstrategie, die klar darlegt, wohin sich das städtische Gesundheitsangebot und insbesondere auch die Entwicklungen im städtischen Gesundheitsressort orientieren sollen. Damit sollen die Gesundheitsziele der Stadt Linz aus den Jahren 2002 und 2012 aufgegriffen und weiterentwickelt werden. Der Auftakt dazu ist heute erfolgt. Der Prozess ist ähnlich aufgesetzt wie bei der Sportstrategie. Fünf Workshops zu vorgegebenen Themen sollen bis Herbst 2024 stattfinden, eine Präsentation der Ergebnisse ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. „Noch nie wurde der Gesundheitsbereich in Linz aus so vielen Blickwinkel durch verschiedenste Experten beleuchtet. Das Gesundheitsservice für die Linzer Bevölkerung wird damit weiter ausgebaut, modernisiert und zeitgemäß gestaltet", sagt Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP).

