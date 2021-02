Neuer Bewegungspark beim Kleinen Weikerlsee geplant

Die Corona-Krise hat den Sport in vielen Bereichen ausgebremst: Vereine sind zum Nichtstun verdammt, die Fitnesstudios weiter geschlossen. Umso wichtiger sei es nun, niederschwellige Sportangebote im öffentlichen Raum zu schaffen, so die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Geplant sind zwei große Investitionen: Zum einen soll beim Kleinen Weikerlsee ein neuer Bewegungspark für Jung und Alt entstehen, zum anderen wird das bereits bestehende Freizeitangebot im Sternpark im Franckviertel erneuert und ausgebaut. Beide Projekte sind Teil des Pakts für Linz und sollen in der kommenden Gemeinderatssitzung am 4. März beschlossen werden.

Der für Grünflächen zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) sprach bei der heutigen Präsentation der Pläne von einer wichtigen Investition in die Lebensqualität der Linzer bei gleichzeitiger Ankurbelung der Wirtschaft.



Die Wahl auf die Fläche beim Kleinen Weikerlsee nahe dem Sportpark Pichling sei aus mehreren Gründen naheliegend gewesen. Verwiesen wurde etwa auf den hohen Anteil der sechs- bis 14-Jährigen in den Stadtteilen Pichling und Ebelsberg, ebenso wie auf die gute öffentliche Verkehrsanbindung. Investiert werden hier, mit Unterstützung vom Land, rund 300.000 Euro. Geplant ist einen mulitfunktionaler Fitness-Parcour mit Bewegungsangeboten für alle Generationen zu errichten. In das Freizeitangebot des Sternparks investiert die Stadt 350.000 Euro, hier steht u. a. die Sanierung des Fußballplatzes und die Errichtung eines Fun-Courts auf dem Programm. Der Ausbau an diesem Standort wird etwa mit den Bautätigkeiten und dem erwarteten Zuzug begründet.













