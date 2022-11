Neue Ziegen und doch kein Karakal im Linzer Tiergarten

Im Linzer Tiergarten freut man sich über Neuzugänge. Vor kurzem sind vier sogenannte "Blobe-Ziegen" eingezogen. Die Gebirgsziegen aus Tirol sind eine stark gefährdete Nutztierrasse, um die sich der Verein "Blobe Goas" und die ARCHE Austria annehmen. Der Tiroler Ziegenzuchtverband betreibt seit 2007 außerdem den Aufbau einer planmäßigen Erhaltungszucht, um die Tiere vor dem Aussterben zu bewahren. Ihren Namen verdankt die Blobe-Ziege ihrer grau-bläulichen Grundfarbe - "Blobe" bedeutet "Blau" im Tirolerischen.

Die Blobe-Ziegen sind nicht nur nett anzusehen, sondern werden im Linzer Zoo auch vor dem Aussterben bewahrt. Bild: Zoo Linz

Kommt bald ein Puma in den Zoo?

Bei einem anderen geplanten Neuzugang musste der Zoo umdisponieren. Im Interview mit der BezirksRundSchau hatte Zoo-Präsident Ralf Gaffga ein Karakal-Gehege angekündigt. Davon musste man jedoch aus Kostengründen absehen. Das Gehege für den "australischen Wüstenluchs", wie der Karakal im Volksmund genannt wird, hätte größere Investitionen gebraucht. So hätte ein Karakal beispielsweise ein großes Innenhaus und auch höhere Temperaturen gebraucht. Das hätte den Zoo in Zeiten nach Corona und mitten in der Energiekrise vor größere Herausforderungen gestellt. An dem Plan, eine Raubkatze nach Linz zu holen, hält der Zoo aber fest. Favorit ist derzeit der Puma, verrät Zoo-Leiterin Sabina Moser im Gespräch mit den OÖN. Zeitplan gebe es allerdings noch keinen, denn es sei gerade schwer von Baufirmen entsprechende Angebote zu bekommen.