Neue Workshop-Reihe hilft kreativen Köpfen bei der Vermarktung

Mit einer neuen Workshop-Reihe in der „Grand Garage“ der Linzer Tabakfabrik will die Creative Region Linz & Upper Austria gemeinsam mit dem Creativ Club Austria Unternehmer dabei unterstützen, mehr Aufmerksamkeit für ihre Ideen zu bekommen.

Zum Auftakt beschäftigten sich Ende vergangener Woche Annabell Loebell und Grazia Nordberg, Geschäftsführerinnen von Loebell Nordberg in Wien, mit den Möglichkeiten, die Geschichte seines Unternehmens so zu erzählen, dass sie relevant wird. „PR braucht heute mehr denn je Kreativität und gute Ideen, um bei Medien und Multiplikatoren anzukommen“, so die Workshop-Leiterinnen. Trotz vieler neuer Möglichkeiten und Kanäle, über die heute kommuniziert werden kann, müsse man immer die Relevanz für die Zielgruppe im Auge haben.

„Die beiden haben viele Beispiele vorgestellt, ihre Lösungsansätze kann ich sofort in einem eigenen Konzept anwenden“, sagte eine Workshop-Teilnehmerin. Und eine andere fand es spannend, was es alles brauche, um eine Presseaktion kreativ aufzusetzen und sie erfolgreich zu platzieren.

Für Projektmanagerin Verena Kroupa (Creative Region) ist schon beim ersten Workshop klar geworden, dass die Zielsetzung passt. Denn die Reihe „Fokus:Kommunikation“ sei gemeinsam mit dem Creativ Club Austria entwickelt worden, um „Angestellten und Selbstständigen aus Marketing und Werbung die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen mittels Brancheninsidern aus der heimischen Kreativszene weiter auszubauen“, so Kroupa.

Bis Ende Jänner 2020 werden noch drei weitere Workshops aus der neuen Reihe „Fokus:Kommunikation“ in der Tabakfabrik stattfinden, bei denen die Schwerpunkte Kreativitätstraining, Branding sowie Storytelling im Fokus stehen werden.