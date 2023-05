Neue Wahlarztordination für Dermatologie eröffnet

Susanne Stern ist auf einem Bauernhof in der Südweststeiermark aufgewachsen, hat u.a. in Graz studiert und ihren Turnus in Linz gemacht. Bis 2023 war sie Oberärztin am Ordensklinikum Linz Elisabethinen, hat die einzige Nagelambulanz Österreichs geleitet und laut eigener Aussage mehr als 2000 Operationen eigenständig durchgeführt.

Bürgermeister kam zur Eröffnung

Seit kurzem ist sie mit einer Wahlarztpraxis in der Museumstraße 31, als Teil des Gesundheitsnetzwerks der Elisabethinen, selbstständig. Zur Eröffnung stellte sich neben Martin Mayer von der Raiffeisenbank Attersee-Süd auch Bürgermeister Klaus Luger (SP) ein.

