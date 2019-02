Neue Volksschule in Pichling

LINZ. Linz wächst kräftig und damit auch der Bedarf an Schul- und Hortplätzen.

20 Millionen Euro will die Stadt Linz in den Ausbau der Schulen und Horte investieren, um den steigenden Bedarf abzudecken. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das zeigt die aktuelle Schul- und Hort-Bedarfsprognose der Stadtforschung. Bis 2023 sollen 23 Volksschulklassen mit 575 Plätzen, sechs Klassen der Neuen Mittelschule mit 150 Plätzen und 21 Hortgruppen mit 490 Plätzen geschaffen werden.

Dafür will die Stadt 20 Millionen Euro investieren. "Wir reagieren mit dem Ausbauprogramm auf die hohen Geburtenzahlen und den Zuzug", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Rund 1250 Personen ziehen laut Prognose jährlich nach Linz, erwartet werden zudem rund 2200 Geburten pro Jahr.

Aktuell gibt es in Linz mehr als 4800 städtische Hortplätze, in den Linzer Volksschulen werden rund 8150 Schüler in 412 Klassen unterrichtet. Rund 4350 Schüler aus 199 Klassen besuchen die Neuen Mittelschulen in Linz.

Um- und Neubauten

Um den erhöhten Bedarf abzudecken, ist geplant, bestehende Schulen und Horte umzubauen bzw. zu erweitern. In Pichling soll eine neue Volksschule errichtet werden. Der entsprechende Beschluss soll in der nächsten Gemeinderatssitzung am 7. März gefasst werden.

Der Bedarf ist in den verschiedenen Stadtteilen unterschiedlich hoch: Während in dem Bereich, der die Innenstadt bis zum Bulgariplatz erfasst, je sechs Hortgruppen und Schulklassen benötigt werden, sind es in dem Gebiet Neue Heimat, Kleinmünchen und Auwiesen je zwei Hortgruppen und Schulklassen. In Urfahr werden vier Hortgruppen und fünf Schulklassen benötigt, im Bereich Bindermichl, Spallerhof und Keferfeld je vier Hortgruppen und Schulklassen. Im Linzer Süden besteht Bedarf für fünf Hortgruppen und sechs Schulklassen. Nach 2023 sollen auf dem Ebelsberger Kasernenareal weitere Bildungseinrichtungen errichtet werden.

"Damit die jeweilige Infrastruktur optimal genutzt wird, werden wir auch Doppelnutzungen forcieren", sagt Infrastrukturstadtrat Markus Hein (FP). So werden zum Teil die Klassenräume auch für Hortgruppen genutzt.

Die Planung ist auf vier Jahre angelegt: "Bevor die einzelnen Projekte realisiert werden, wird der Bedarf noch einmal geprüft und wenn nötig angepasst", sagt Bildungsstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). (jp)

