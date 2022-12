Neue Verstecke für Wildbienen & Co

So sieht der neu geschaffene Lebensraum für die Kleintiere aus.

Wo kleinen Lebewesen der Platz zum Leben genommen wird, leidet die Artenvielfalt. Das spürt man gerade auch in der Landeshauptstadt, wo die Bestände vieler Arte wie Mauereidechsen, Wildbienen, Spitzmäusen oder Laufkäfern abnehmen.

Mit zwei Totholz-Stein-Sand-Elementen (sie werden Kleintierhabitate genannt) im Donaugarten in Alt-Urfahr versucht Linz dem entgegen zu wirken. Die Maßnahme, die Teil des stadtökologischen Umsetzungsprogrammes ist, setzt auf Synergien. So speichern etwa die Totholzelemente auch Wasser und Kohlendioxid und sind somit ein wesentlicher Bestandteil der Naturschutzmaßnahmen der Stadt, so Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

Besondere Reptilien in Linz

Die Linzer Reptilienfauna weist übrigens einige Besonderheiten auf, so kommen ausschließlich im Urfahraner Grüngürtel (Urfahrwänd und Alt-Urfahr) Smaragd- und Mauereidechsen vor. Ringelnattern und Zauneidechsen kommen immer wieder auch in Gärten und sogar auf Dächern vor.

