Leerstandsquote in Linzer Innenstadt ist deutlich zurückgegangen

Einmal im Jahr untersucht "Standort + Markt City Retail" die innerstädtischen Geschäftsflächen in den 20 größten Städten Österreichs.

Die Linzer City schneidet bei den Leerständen heuer überraschend gut ab: So beträgt die Leerstandsquote drei Prozent, ein Jahr davor waren es noch 4,1 Prozent. Damit liegt Linz deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 5,5 Prozent und belegt unter den größten Landeshauptstädten außer Wien den ersten Platz. "Dieses starke Fundament verdanken wir dem engagierten Einsatz unserer Wirtschaftstreibenden, aller relevanten Stakeholder sowie der Interessenvertretungen", sagt Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber (SP).

"Harter Leerstand" wird gezählt

Die Leerstandsquote zählt den sogenannten "harten Leerstand", nicht einberechnet werden Flächen, die sich bereits im Umbau befinden, aktuell also noch als Leerstand wahrgenommen werden, wo ein Mieter aber bereits feststeht. Das gilt für den ehemaligen H&M bei der Mozartkreuzung, wo ein Billa Corso und ein Action Markt eröffnen werden. Oder für den Kleider Bauer, einen der prominentesten Leerstände auf der Landstraße, der trotz verheißungsvoller Werbeplane mit der Ankündigung "Coming soon" nicht vor 2026 aufsperren wird. Das untersuchte Gebiet sind die Landstraße samt Seitenstraßen sowie die Hauptstraße in Urfahr.

Gesund auf Platz neun

Rechnet man andere Faktoren wie Verkaufsfläche, Shop-Anzahl und durchschnittliche Shopgröße, Filialisierungsgrad sowie die Fluktuation ein, gilt die Linzer City zwar als "gesund", sie landet allerdings nur auf dem neunten Platz, wobei die ersten fünf Plätze an die Wiener Einkaufsstraßen gehen.

Dass Leerstände nicht immer mit Qualitätsgeschäften gefüllt werden, ist Gegenhuber bewusst. Die Entscheidung, an wen die Flächen gehen, liege aber beim Vermieter. Trotzdem erhofft sich Gegenhuber vom neuen Innenstadtkonzept Impulse für den stationären Handel. Einen Hebel sieht er auch beim Land. "Wäre das Land beim kleinen Glücksspiel restriktiver, hätten wir nicht so viele Wettlokale." Außerdem appelliert er an Bund und EU-Kommission, unlauteren Wettbewerbspraktiken von digitalen Plattformen wie Shein, Temu & Co einen Riegel vorzuschieben. Diese würden den Einzelhandel, besonders Modeanbieter, unter Druck bringen.

Leerstandsmanagement soll kommen

Absolute politische Priorität hat für Gegenhuber ein Leerstandsmanagement, das sich besonders um langjährige und hartnäckige Leerstände kümmern soll, wie etwa den ehemaligen Elektrohändler Gross auf der Landstraße.

Für den Obmann der Linzer Wirtschaftskammer (WKO), Klaus Schobesberger, zeigt die Studie die vielen Herausforderungen für den innerstädtischen Handel, aber eben auch, dass attraktive Innenstadtlagen mit einem vielfältigen Branchenmix weiterhin bestehen und Wachstumspotenzial bieten können.

