Michaela Riess ist hocherfreut. "Dass die Begegnungszonen jetzt so schnell kommen, ist wirklich toll. Das wird die Lebensqualität in unserem Viertel spürbar erhöhen", sagt die Obfrau der Bürgerinitiative Domviertel. Vor drei Jahren haben Riess und ihre Mitstreiter erstmals gefordert, dass in den Straßenzügen rund um den Dom Fußgänger und Radfahrer mehr Platz bekommen und der Autoverkehr gleichzeitig eingebremst werden soll. Begegnungszonen sind dafür ein wirksames Instrument. Denn einerseits