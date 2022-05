Es ist still geworden um das Areal in der Kaarstraße nahe dem Hillinger-Seniorenheim und dem Mühlkreisbahnhof. Aufregung darum gab es vor einigen Jahren bekanntlich genug. Denn ursprünglich war geplant, dort ein 75 Meter hohes Hochhaus zu errichten. Die Proteste gegen das Weinturm-Vorhaben waren groß, es polarisierte nicht nur unter den Anrainern, sondern auch unter Architekten und in der Politik. Die angrenzenden Nachbarn befürchteten mehr Schatten, mehr Wind, mehr Verkehr und ein Weniger an