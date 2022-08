Neue musikalische Spielegruppe ab Herbst in Urfahr

Die 31-Jährige ist Teil der bekannten Poxrucker-Sisters aus St. Ulrich, die mit Songs wie "Glick" oder "Herzklopfn" in den Charts vertreten waren. Außerdem ist sie ausgebildete Pädagogin und Mutter eines Vierjährigen. Neben einem Begrüßungs- und Abschiedsritual, Sing- und Bewegungsspielen stehen bei der Spielegruppe für Babys und Kleinkinder freies Spielen und Musizieren sowie im Anschluss eine gemeinsame Jause mit den Mamas und Papas auf dem Programm. Nähere Informationen zu den Terminen, Kosten und zur Anmeldung gibt’s auf www.gruenschnabel.at oder per E-Mail an info@gruenschnabel.at