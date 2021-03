Neue Modeboutique in der Linzer Bischofstraße

"Die Bischofstraße ist für mich schon immer die Getreidegasse von Linz gewesen", sagt der Modeunternehmer Bernhard Steiner. Konsequenterweise hat er sein Geschäft in der Salzburger Getreidegasse geschlossen und ist in die Bischofstraße gezogen. Denn "dank Corona" war dort auf Hausnummer 13 (früher Malene Birger Mode) ein Geschäftslokal frei.

"Bisher hatte ich vergeblich gesucht", sagt der Modeunternehmer mit eigener Marke, Fertigung in Bayern und 27 Jahren Modeerfahrung. Dass sein am 12. Dezember 2020 eröffnetes Linzer Trachtenmodegeschäft bisher mehr geschlossen als offen hatte, stört Steiner nicht. Der 52-Jährige kehrt auch privat in sein Heimatbundesland zurück. Sein Vater war Verwalter von Schloss Weinberg in Kefermarkt. Dort wuchs Bernhard Steiner auf und dorthin kehrte er nun privat zurück. Das Schloss nutzt er als Kulisse für seine Model-Fotos.

Über Corona hingegen gar nicht froh ist ein Bäcker aus Niederösterreich. Und dies, obwohl er immer hätte aufsperren können. Richard Palmetzhofer hatte mit seiner in Mauer bei Amstetten ansässigen Kette Danecker mit neun Filialen im Mai 2019 den Sprung nach Linz gewagt und an prominenter Stelle am Taubenmarkt/Ecke Promenade auf zwei Etagen aufgesperrt. Nun ist seit Monaten dort geschlossen.

Viele Linzerinnen und Linzer wundern sich, da Bäckereien offen haben dürfen. "Mir geht es wirtschaftlich nicht schlecht", sagt Danecker-Chef Palmetzhofer auf OÖN-Anfrage. Doch der Linzer Standort mit der längeren Anfahrt aus Niederösterreich rechne sich nur mit Kaffeehaus-Betrieb. Obendrein sei die Frequenz coronabedingt an der Landstraße in Linz nicht so gut wie früher. Irgendwann sperre er "sicher" wieder auf, sagt der Danecker-Betreiber. Vielleicht, wenn der Gastgartenbetrieb wieder erlaubt ist. (haas)

