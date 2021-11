Neue Linzer Brücke verzichtet auf Hinweisschilder

Schön anzusehen ist sie ja, die Neue Eisenbahnbrücke in Linz. Und sie ist auch gut zu befahren. Allerdings sollte man sich in Linz bestens auskennen, sonst steht man an beiden Enden der Brücke vor der Frage: Wohin soll ich mich wenden? Denn Hinweisschilder sucht man beim Auf- und Abfahren (noch) vergeblich.

Wer fremd in der Stadt ist, wird sich bestenfalls auf die Brücke verirren, aber nicht bewusst darüber fahren. Selbst der Linzer, der Bescheid wissen müsste, fährt auf der Hafenstraße oftmals automatisch zu weit Richtung Nibelungenbrücke, was auch damit zu tun hat, dass man noch die alte Auffahrt aus alten Eisenbahnbrücken-Tagen entlang der Eishalle im Kopf hat. Aber dort hat nur mehr der Bus eine Fahrspur, und noch dazu eine in die entgegengesetzte Richtung.

Auch auf der Urfahrer Seite der Brücke wird einem nur ersichtlich gemacht, dass man nicht links in die Ferihumerstraße abbiegen darf. Aber wohin man als Straßenbenützer in weiterer Folge hingelangt, erschließt sich nicht.

Das verwundert ein wenig angesichts der sonst hohen Schilderdichte in Linz. Linz-Besuchern, aber auch Einheimischen ist dieses Manko zuletzt wieder vermehrt aufgefallen.

Weder auf der einen noch auf der anderen Brückenseite weisen Hinweisschilder den weiteren Weg. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Anfangs hatten manche von ihnen das Fehlen der Schilder noch als ein Zeichen dafür gewertet, dass in der Hochgeschwindigkeits-Finalisierungsphase der Brücke einfach keine Zeit mehr dafür blieb – schließlich stand ein Wahltermin fix im Kalender. "Mittlerweile schaut es so aus, als wäre dafür kein Geld mehr vorhanden", sagt ein Anrainer mit einem Augenzwinkern.

Baustelle Voestbrücke

Vielleicht ist das Fehlen entsprechender Hinweise im Nahbereich der Neuen Eisenbahnbrücke deshalb so auffällig, weil damit an den Auf- und Abfahrten der Voestbrücke nicht gegeizt wird. Nach den Bypässen steht dort nun bald die nächste Baustelle an.

Im Februar des kommenden Jahres wird, so ist es geplant, mit der Sanierung der Hauptfahrbahn der erweiterten Brücke begonnen. Für die etappenweisen Arbeiten an der 1972 fertiggestellten Hauptbrücke werden Teilsperren nötig werden, Verkehrsbeeinträchtigungen sind vorprogrammiert. Kostenpunkt für das Gesamtprojekt: rund 40 Millionen Euro.

Für die Dauer der Sanierung müssen die beiden Bypässe die Hauptlast des Verkehrs, der über die Voestbrücke rollt, stemmen. Eine Entlastung soll auch die Neue Eisenbahnbrücke bringen. Vielleicht dann schon mit Hinweisschildern... (rgr, jp)