Neue Leichtathletik-Talente gesucht

Die Sieger von morgen sind die Talente von heute. Das weiß man auch in den Reihen von Österreichs erfolgreichstem Leichtathletik-Verein, der TGW Zehnkampf-Union, aus langjähriger Erfahrung. Doch Talente wollen entdeckt werden. Genau deshalb wird am kommenden Samstag, 7. Dezember, von 9.30 bis etwa 14 Uhr in der Kornspitz-Leichtathletik-Halle in der Linzer Wieningerstraße ein Leichtathletik-Talente-Mehrkampf veranstaltet. Zusammen mit dem oö. Mehrkampf-Zentrum wird die Zehnkampf-Union in sechs Altersklassen (Jahrgänge 2004 bis 2015) nach Kindern Ausschau halten, die beim Sprinten, Springen, Stoßen und Laufen gute Figur machen.

Der Sechskampf, bei dem die jungen Teilnehmer von kompetenten Trainern betreut und geführt werden, sieht u. a. einen Zehn-Meter-Sprint oder Ballstoß vor. Insgesamt gibt es rund 100 Startplätze, wobei der Leichtathletik-Talente-Mehrkampf auch für Junge ohne Vereinszugehörigkeit offen ist. Wertung und Siegerehrungen gibt es wie bei den "Großen", wo die Talente vielleicht einmal hinwollen.

Anmeldung zum Wettkampf (bis 3. Dezember) sowie nähere Infos unter www.kinder-zehnkampf.at

