Neue Impulse für Führungskräfte in Leonding

Mit diesem speziellen Angebot will die Stadt eine Vorreiterrolle einnehmen. "Was Führungsaufgaben betrifft, lässt der Lehrplan für pädagogische Mitarbeiter ziemlich aus. Dort setzen wir mit unserer Workshopreihe an", sagt Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP). Das Angebot beginnt im Mai: Neben theoretischem Wissen sollen sich die Teilnehmerinnen in den Workshops auch praktische Methoden für den Berufsalltag aneignen können.

