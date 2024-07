Neue Hundefreilaufzone im Wasserwald regt auf

Wo verschiedene Interessen aufeinander prallen, kann das Konfliktpotenzial hoch sein. Im Linzer Wasserwald lässt sich dies gerade erleben. Es geht um die Hundefreilaufzone im Süden der Stadt. Sie ist eine von 18 ausgewiesenen Zonen in Linz, in denen Hundebesitzer ihre Vierbeiner ohne Leine frei laufen lassen können. Nun ist dort aber einiges anders.

Die ersten Beschilderungen der Linz AG (sie ist der Grundbesitzer) zeigen den Hundebesitzern an, dass sie ihre Gewohnheiten ändern müssen. Die Freilaufzone Wasserwald wurde mittels Verordnung geändert und entlang des Bereichs Am Langen Zaun verlegt.

Beschluss einstimmig

Der einstimmige Beschluss der Stadtregierung, der gerade umgesetzt wird, stößt den Hundebesitzern sauer auf. Eine Petition zum Erhalt der bisherigen Freilaufzone im Wasserwald wurde bisher von 2340 Menschen unterschrieben.

Ein Adressat davon ist Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP), der zwar die Bedenken verstehen kann, in der neuen Regelung aber keineswegs einen Angriff auf Hundebesitzer sieht. "Wir haben lange diskutiert, um eine ideale Lösung zu finden", sagte Raml auf OÖN-Anfrage. Denn direkt an die alte Freilaufzone schließen ein Kinderspielplatz und ein Fitnessparcours an, zudem führe die Joggingstrecke durch die Zone.

Es habe Vorfälle mit Hunden gegeben, weshalb sich die Stadtregierung dazu entschieden habe, das Gebiet neu aufzuteilen, um "Zusammenstöße zu vermeiden". "Wir verlegen die Freilaufzone in den östlichen Bereich des Wasserwaldes Nord", sagte Raml. 21 Hektar würden zur Verfügung stehen. Dass es sich um ein "heißes Eisen" handelt, habe sich bei einem "sehr emotionalen" Lokalaugenschein am Montag der Woche gezeigt.

Wasserwald "leert sich"

Von Vorfällen sei ihr nichts bekannt, berichtete eine Hundebesitzerin den OÖN, die seit 30 Jahren hier unterwegs ist. Die neue Zone sei nur ein schmaler Streifen, mit der bisherigen Zone nicht zu vergleichen. Beim gestrigen Spaziergang hatte sie das Gefühl, dass "der Wasserwald leer ist".

Die "attraktivste Freilaufzone für bewegungsfreudige Hunde im gesamten Zentralraum" ohne Vorwarnung zu sperren und auf einen Minimalbereich zu verlagern, wertet eine andere Hundebesitzerin als "eine ziemlich heftige Aktion" der Stadt Linz.

Raml wirbt um Verständnis. Die Linz AG würde die Infrastruktur im Wasserwald verbessern, unter anderem mit neuen Sitzbänken. Und: Der Wasserwald sei auch in den anderen Bereichen von Hundebesitzern benützbar. Sie müssten ihre Hunde dort eben dann nur angeleint haben.

Hochemotionales Thema

Freilaufzonen machen aber nach Ansicht von Hundebesitzern Sinn. "Als Hundehalter ist man auf eine solche Fläche angewiesen, wenn man dem Hund artgerechte Haltung ermöglichen will", sagt eine Betroffene.

Dass es ein hochemotionales Thema ist, verdeutlich auch wieder die Ansicht eines OÖN-Lesers, der sich gerne sportlich betätigt. Seiner Meinung nach seien nicht die Hunde das Problem, sondern einige Hundehalter. Zudem würde das oberösterreichische Hundehaltegesetz juristisch über dem "Freilaufgebot" stehen und damit Vorrang haben. Das sollten Hundebesitzer auch wissen, argumentiert er.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.