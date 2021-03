Neue Haltestelle für Corona-Testbus am Froschberg

Scheu in den Corona-Testbus einzusteigen, dürfte es keine geben: Bis gestern (Mittwoch) haben sich dort 1856 Personen testen lassen. Nur vier davon haben ein positives Testergebnisse bekommen. Kommende Woche am Donnerstag wird die mobile Teststation erstmals auch am oberen Froschberg (Ecke Regerstraße 1/Johann-Sebastian-Bach-Straße) Halt machen.

Der Testbus ist (wie berichtet) jeweils von Montag bis Samstag im Einsatz, er fährt abwechselnd 17 Haltestellen in Linz an, pro Tag sind drei Stopps vorgesehen. Bürgermeister Klaus Luger (SP) freut sich, dass der Testbus mit durchschnittlich 230 Tests pro Tag auf eine große Resonanz stößt. Der große Anteil an nicht angemeldeten Personen, die zum Testen vorbeischauen, sei ein Zeichen dafür, dass mit Angebot auch Menschen erreicht werden können, die möglicherweise gar keinen Test geplant hatten. „Damit werden zusätzliche Zielgruppen durch die Tests erfasst und immer mehr Menschen für die Notwendigkeit regelmäßiger Tests sensibilisiert.“

Auch wenn keine Testanmeldung nötig ist, wird - um Wartezeiten - zu vermeiden, um eine Anmeldung unter www.oesterreich-testet.at gebeten. Personen, die ohne Termin erscheinen, werden gebeten, eher zu Beginn der jeweiligen Haltezeit zu kommen, damit der Fahrplan eingehalten werden kann.

Nähere Infos zu dem kostenlosen Testangebot und den Haltestellen gibt es unter www.linz.at/testbus.php