Neue Gerichtschefin

Feierlich wurde Sabine Wimberger, die neue Vorsteherin des Bezirksgerichtes Linz, vergangene Woche durch den Präsidenten des Landesgerichtes, Andre Starlinger, in ihr neues Amt eingeführt.

Der Wechsel in der Führungsebene wurde bereits im September vollzogen: Als erste Frau folgte Wimberger vor wenigen Wochen dem langjährigen Leiter des Bezirksgerichtes, Walter Engelberger, nach. Die 45-jährige Familienrichterin ist mit den Gegebenheiten im Haus bestens vertraut und kann auf ihre langjährige Erfahrung zurückgreifen. Sie ist bereits seit dem Jahr 2005 am Linzer Bezirksgericht tätig, welches als das größte Bezirksgericht in Oberösterreich gilt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.