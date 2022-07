Neue Erinnerungssäulen

Das erste Erinnerungszeichen für jüdische Opfer des Nationalsozialismus wurde im Mai am Linzer Bernaschekplatz in Urfahr errichtet – diese Woche sind sechs weitere dazugekommen.

Gefertigt ist jede der Stelen aus Messing, darauf sind Name und Geburtsjahr der Opfer sowie Angaben zu Deportation, Ermordung oder Flucht eingraviert. Neben jedem Namen ist eine mechanische Türklingel angebracht, diese sind für den Künstler Andreas Strauss als eine mehrdeutige Metapher des Erinnerns zu verstehen. Sie sollen Assoziationen des Zuhause-Seins hervorrufen und gleichsam den Moment des gewaltsamen Abholens beschreiben. Gefertigt werden die freistehenden Säulen in Zusammenarbeit mit der voestalpine.

Seit kurzem sind diese nun auch im Schillerpark, im Volksgarten, in der Stockhofstraße und am Beginn der Gärtner-/Figulystraße zu finden, ebenso wie am Hinsenkampplatz und an der Ecke Reindlstraße/Gerstnerstraße. Die Angaben zu den Linzern, derer diese Stelen gedenken, sind wie die genauen Standorte unter linzerinnert.at zu finden. Am 15. September gestaltet die Stadt Linz mit der Israelitischen Kultusgemeinde eine Zeremonie, zu der auch Nachkommen und Angehörige der Familien der Opfer aus dem Ausland anreisen werden.