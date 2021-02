Neue Einsatzzentrale für Linzer Feuerwehren

Wer im Linzer Vorwahlbereich den Notruf 122 wählt, kommt automatisch in die Nachrichtenzentrale der Berufsfeuerwehr Linz, deren Herzstück im Einsatzfall die Leitstelle bildet. Dank Digitalisierung und noch effizienterer Koordination ist es den Feuerwehren in Linz möglich, noch rascher und gezielter am Einsatzort zu sein.

Je nach Lage und Einsatzstichwort werden die Einsatzkräfte von der Zentrale über Sirene und Piepser verständigt. Die Alarmierung erfolgt über das digitale Warn- und Alarmsystem, das vor einigen Jahren aufgebaut wurde. Dieses wird gemeinsam mit dem OÖ. Landesfeuerwehrverband und der Freiwilligen Feuerwehr Wels von der Berufsfeuerwehr Linz im Leitstellenverbund betrieben. Ziel ist es, neben der unabhängigen Einsatzabwicklung und Einsatzverwaltung jeder einzelnen Einsatzorganisation für den Starklastfall und sonstige Großereignisse gerüstet zu sein.

Dazu wurden zuerst die Räumlichkeiten der Nachrichtenzentrale der Sprachkommunikationsanlage und der Haustechnik adaptiert, in den vergangenen beiden Jahren kam eine neue Einsatzleittechnik dazu. Die Stadt Linz hat dafür eine Million Euro investiert.

Bei mehr als 4.000 Einsätzen jährlich, bei denen es um jede Sekunde geht, verschafft die neue Technik den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehren im Raum Linz einen Zeitvorsprung, wie Bürgermeister Klaus Luger und der für die Feuerwehren zuständige Stadtrat Michael Raml sagen.

Die Einsatzleitzentrale ist 24 Stunden am Tag, also rund um die Uhr, besetzt. Auf einem Dutzend Bildschirmen ist ähnlich wie in einem Flughafentower zu sehen, welche Fahrzeuge der beiden Feuerwachen der BF Linz und der vier Freiwilligen Feuerwehren wann und wo verfügbar oder im Einsatz sind.

Die vor kurzem fertiggestellte Sprach- und Kommunikationsanlage wird ab 2022 noch durch ein technisch verbessertes Einsatzleitsystem ergänzt, für das aktuell die Ausschreibung läuft. Dieses Einsatzleitsystem soll eine noch effizientere Vernetzung der Einsatzkräfte ermöglichen. Alle Blaulichtorganisationen, also auch Polizei und Rettung sollen zukünftig in ein einheitliches System per Schnittstellen integriert sein.

