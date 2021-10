Neue Einigkeit, alte Plakate für City Ring und Touristiker

LINZ. "Wir wollen nicht mehr über die Vergangenheit sprechen, sonden uns auf die Zukunft konzentrieren", hieß es bei der gestrigen Präsentation der gemeinsamen Herbstkampagne von Linzer City Ring und Tourismusverband.

Um dann doch noch einmal einen Blick zurück zu werfen. Die vergangenen Monate waren, wie OÖN-Leser wissen, durchaus turbulent. Der Grund: das liebe Geld. Zuletzt ging es sogar so weit, dass die Kaufmannsvereinigung den Touristikern mit Klage drohte, sollten sie offene Geldforderungen nicht begleichen. Der Streit wurde mittlerweile beigelegt "und klare Spielregeln für die weitere Zusammenarbeit definiert", wie beide unisono betonen.

Potenzial ausschöpfen

Darüber, wie diese aussehen könnten, gab es mit besagter Kampagne nun einen Vorgeschmack. Neu ist daran, abgesehen von der Einigkeit, um die Tourismusdirektor Georg Steiner und City-Ring-Obmann Matthias Wied-Baumgartner bemüht waren, allerdings wenig. Eigene Sujets wurden dafür nämlich keine gestaltet, vielmehr wurde auf jene des City Rings, der im Vorjahr seine Werbemittel neu designt hatte, zurückgegriffen. Womit von Experimenten wie beim Linz-Tourismusvideo Abstand genommen wurde.

Wied-Baumgartner begründet diese Entscheidung damit, dass die Bekanntheit der Sujets ob der Corona-Wirren (Stichwort Lockdowns) noch ausbaufähig sei – diese soll nun mit der Herbstkampagne gesteigert werden. Das Interesse der Kaufleute ist klar: Sie wollen bei den Kunden, abseits des Online-Shoppings, mit Einkaufserlebnissen und Fachberatung punkten, also darauf aufmerksam machen, dass es der Mix aus Handel, Gastronomie und Kultur sei, der Linz besonders macht.

Der Tourismusverband, der die Kampagne in unbekannter Höhe finanziell und etwa auch noch mit seinen Social-Media-Accounts unterstützt, sieht in dem Projekt das Potenzial, neue Gäste von außerhalb von Linz, bis zu den Grenzen des Bundeslandes hin, in die Stadt zu locken.

"Werbung alleine hilft aber nicht, wenn das Produkt nicht passt", sagt Steiner, um im nächsten Moment auf die von der Stadt Linz und dem Tourismusverband neu gegründete City Management GmbH zu verweisen. Deren Geschäftsführerin Elke Pflug ist seit Anfang Oktober im Einsatz, über die Kampagne, mit der man nicht länger warten wollte, sei sie vorab informiert worden, so Steiner. Er hat klare Vorstellungen darüber, wo Pflug ansetzen soll: einerseits in der Koordination zwischen den unterschiedlichen Playern, andererseits in einer über Sitzmöbel hinausgehenden Innenstadtbelebung. (jp)