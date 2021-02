Neue Donaubrücke bleibt in Diskussion

Diese sahen den gestrigen OÖN-Bericht über eine weitere Verzögerung der Baufertigstellung um knapp drei Wochen als verwirrend an. Denn es gehe dabei um die Pönale, die zu zahlen wäre, wenn die Donaubrücke erst nach dem 12. November befahrbar sei. Die Verkehrsfreigabe werde aber viel früher erfolgen, hieß es gestern.

Heute wird jedenfalls der Zeitplan für das Einschwimmen der beiden Brückenbögen im Detail vorgestellt. Am 22. Februar wird mit dem ersten Bogen begonnen, am 4., spätestens aber am 12. März soll der zweite Bogen folgen.

Gestern haben Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Vizebürgermeister Markus Hein (FP) die ÖVP Linz kritisiert, weil diese den Kontrollamtsbericht zur Kostenentwicklung des Brückenbaus "gänzlich falsch" wiedergegeben hätten.

