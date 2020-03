Neue Donaubrücke: Bauarbeiten sollen wieder weitergehen

Nach der Einigung der Sozialpartner und der zuständigen Ministerien vergangene Woche steht nun fest, dass Bauarbeiten unter Einhaltung bestimmter Schutzmaßnahmen fortgesetzt werden können. Vizebürgermeister Markus Hein (FP) drängt darauf, die Bauarbeiten an der Neuen Donaubrücke so schnell wie möglich wieder aufzunehmen: "Einer Weiterführung steht nichts mehr entgegen."

Erste technische und rechtliche Abstimmungen zur Fortführung der Arbeiten habe es bereits gegeben, weitere sollen bald folgen, so Sepp Maier, Bauingenieur der Linz AG, der die Stadt Linz als Projektleiter unterstützt. "Die Arbeiten an der Stahlkonstruktion wurden nur vor Ort eingestellt, in den Werken der Firma MCE wurde weiterproduziert", sagt Maier. Die Firma plane, das slowakische und tschechische Montagepersonal, sobald es rechtlich möglich sei, wieder auf die Baustelle zu holen. Denn derzeit gibt es nur eingeschränkten Personenverkehr zwischen diesen Ländern und Österreich.

Darüber, was das für den Fertigstellungstermin, der wegen Planungsfehlern bereits auf Herbst 2021 verschoben wurde, bedeutet, könne noch keine Aussage getroffen werden, heißt es weiter.

Artikel von Julia Popovsky