Neue Direktorin am Wilheringer Stiftsgymnasium

Die langjährige Direktorin verlässt die Schule mit Februar 2025 und verabschiedet sich in die Pension. Ihr Amt übernimmt mit Beginn des Sommersemesters Sandra Leitner. Die 46-Jährige hat die Lehrämter Philosophie, Psychologie, Pädagogik, Spanisch und Wirtschaft studiert und ihre Unterrichtstätigkeit im Jahr 2008 begonnen.

Von 2017 bis 2024 war sie am Linzer Kollegium Aloisianum als Lehrerin und Qualitätsmanagerin tätig. Dort war sie maßgeblich an der Aufarbeitung des "Assisi-Vorfalles" beteiligt, bei dem sieben Burschen auf einer Schulreise eine Mitschülerin in ihrem Hotel in Italien in ein Zimmer gezerrt und zur Massage genötigt haben sollen. In dessen Folge wurden vier Schüler vom Gymnasium verwiesen und drei Burschen verwarnt. Leitner konnte bei der Aufklärung ihre Qualifikationen und ihr Engagement unter Beweis stellen.

