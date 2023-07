Neue Busverbindung zu den Feldkirchner Badeseen

Bürgermeister David Allerstorfer, Wolfgang Atzlesberger vom OÖVV, ,Vbgm. Wolfgang Seyr am Parkplatz des Badeseegeländes.

Voraussichtlich ab 29. Juli wird eine neue Busverbindung zweimal täglich Badegäste vom Linzer Hauptbahnhof zu den Feldkirchner Badeseen und wieder retour bringen. Die Route der neuen Linie L 201 wird über Urfahr, Puchenau, Ottensheim und Goldwörth führen. Die Anreise zu den Badeseen soll aber auch für die Feldkirchner und die umliegenden Gemeinden attraktiver werden, weshalb es für den Ortsverkehr noch zwei zusätzliche Fahrten zwischen Feldkirchen Schule und dem Badesee geben soll. Diese Busse haben in Feldkirchen Schule gute Anschlüsse aus bzw. in Richtung Bad Mühllacken, Aschach an der Donau und Eferding.

Entlastung für Straßen, Nerven und Klima

Mit der neuen Busverbindung sollen Straßen, Nerven und Klima entlastet werden. Sie wird von der Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau und dem OÖ Verkehrsverbund bis Ende der Sommerferien als Probebetrieb geführt. "Wir setzen die Erkenntnisse der Mobilitätswerkstatt sukzessive um und setzen auf saubere Mobilität", freut sich Bürgermeister David Allerstorfer (SP) über das gelungene Projekt und die partnerschaftliche Umsetzung.

