Neue Buslinie 194 in Leonding gestartet

V.l.n.r.: Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek, GF Gerhard Jungwirth, Vorstandsdirektorin Jutta Rinner, StR Armin Brunner, LR Günther Steinkellner am ersten Tag der Linie 194 bei der Haltestelle Leonding Schule.

Seit heute früh fährt die neue Citybuslinie 194 in Leonding. Genauer gesagt verbindet sie den Froschberg mit dem Linzer Süden über Leondinger Stadtgebiet. Die Anfangshaltestelle "Wegscheider Straße" befindet sich auf der Rückseite des Infra Centers, die Endhaltestelle ist "Neue Heimat". Dazwischen fährt die neue Buslinie im Halbstundentakt bis zum LASK-Stadion und zurück. Zwischen Stadion und Wegscheider Straße werden 26, auf dem Rückweg 20 Haltestellen angefahren. "Für die Menschen in Leonding wird der Umstieg auf Öffis immer einfacher, auch Fahrten von und in die Landeshauptstadt werden immer bequemer. Wir planen auch noch weitere Buslinien, die Umsetzung hängt natürlich davon ab, ob es die budgetäre Lage zulässt", sagt Sabine Naderer-Jelinek (SP).

Stadt und Land teilen sich Kosten

Die jährlichen Kosten belaufen sich auf rund 511.000 Euro, berechnet auf Basis einer Jahreskilometerleistung von 111.000 Kilometern. Zwei Drittel der Kosten werden von der Stadt Leonding übernommen, ein Drittel vom Land. Gerade im Herzen des Zentralraums entfaltet dieses gute Angebot der Möglichkeiten die Freiheit, unabhängig und flexibel zu entscheiden, wie man sich fortbewegen möchte“, sagt Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner (FP).

Für die Linz AG Linien ist es nach der Linie 108 (Industriepark Lunzerstraße) und 150 (Pöstlingberg) bereits die dritte Stadtteilbuslinie, die heuer in Betrieb genommmen wird.

