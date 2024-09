Neue Buchhandlug mit altem Namen eröffnet auf JKU-Campus

Eigentlich hätte die traditionsreiche Buchhandlung Neugebauer vom Taubenmarkt auf den Campus der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz ziehen sollen, doch daraus wurde bekanntlich nichts. Wie berichtet, musste die Meritas Holding von Melanie Hofinger, zu der die Buchhandlung gehörte, im März Konkurs anmelden.

Moser Buchhandel übernimmt Namen

Nun wird es aber zumindest der Name übersiedeln. Kevin Moser, Geschäftsführer der Moser Buchhandels GmbH aus Traun, eröffnet voraussichtlich am 4. November eine Buchhandlung im Bibliotheksgebäude am Campus, wo zuvor eine Thalia-Filiale war. Den Namen Neugebauer hat er übernommen, wie auch die Lagerbestände der Buchhandlung. Der Grund: "Es ist ein traditionsreiches Unternehmen, das bis ins Jahr 1939 zurückgeht", sagt er im OÖN-Gespräch. Für Moser ist es die erste stationäre Buchhandlung, er habe die Chance gesehen, das Geschäft an diesem Standort fortzuführen.

Die Buchhandlung soll eine zentrale Anlaufstelle für alle Buch- und Medienbedürfnisse am Campus und ein Ort des Austauschs zwischen Studierenden und JKU-Mitarbeitern sein. Das Angebot wird Fachliteratur, Papierwaren und Büromaterial, aber auch Belletristik umfassen. "Für echte Bücherfans ist auch eine Retro-Ecke mit antiquarischen Büchern in Planung", sagt Moser.

Koch: "ein wichtiger Schritt"

Für JKU Rektor Stefan Koch ist die Eröffnung ein wichtiger Schritt: „Wir sehen unsere Universität als einen Ort zum Lernen, Arbeiten und Leben. Dazu gehört auch ein umfassendes Angebot mit allem, was Studierende und Mitarbeiter brauchen – ganz wesentlich dafür sind auch entsprechende Bücher und Büromaterial. Mit der Buchhandlung Neugebauer wird diese Lücke gefüllt und die Infrastruktur am Campus nochmals aufgewertet.“

