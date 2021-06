Neos: Wieder ein Mandatar weniger

Doch seit gestern gehört keiner mehr von ihnen der Partei an. Nach dem Rauswurf von Klubchef Lorenz Potocnik und Mandatarin Elisabeth Leitner-Rauchdobler im März durch die Bundespartei hat gestern auch Gemeinderätin Olga Lackner den Pinken den Rücken gekehrt. Sie trat aus der Partei aus und verzichtete auch auf ihren siebenten Platz auf der Neos-Landesliste. Stattdessen will die Landschaftsplanerin Lackner für die von Potocnik neu gegründete Liste Linz+ kandidieren. Die Neos-Landesführung nimmt dies sportlich: Lackner habe in Linz gute Arbeit geleistet, wofür man ihr herzlich danke, so Thomas Wagner, Pressesprecher der Neos Oberösterreich.