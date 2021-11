Neos für mehr  Behindertenparkplätze

Es sind die selbst erlebten Erfahrungen, die den neuen Neos-Fraktionsvorsitzenden in Linz, Georg Redlhammer, auf die unbefriedigende Situation von Parkmöglichkeiten für beeinträchtige Autofahrer aufmerksam werden ließen.

„Zwei ausgewiesene Behindertenparkplätze an der Promenade, drei in der Klosterstraße, damit es sich in der Innenstadt“, sagt der aufgrund einer MS-Erkrankung beeinträchtige Redlhammer. „Wenn ich einkaufen gehen will, dann brauche ich kurze Wege, und habe keine Freude damit, endlose Runden mit dem Auto durch die Stadt zu ziehen, weil ich nicht sehen kann, ob einer der wenigen Parkplätze auch frei ist.“

In einem gemeinsam mit der SPÖ eingebrachten Antrag in die Gemeinderatssitzung am Donnerstag fordert Redlhammer die Evaluierung der Behindertenparkplätze in Linz, um überhaupt einmal eine Ahnung zu haben, wie viele es davon im Stadtgebiet gibt.

Zudem sollen wie in Wien die angebotenen Parkplätze in einer digitalen Straßenkarte mit Suchfunktion dargestellt werden, um in einem weiteren Schritt ein digitales Parkraummanagement zu ermöglichen. „Da jeder Behinderten-Parkplatz beschildert ist, könnte an den Schildern einfach ein Sensor angebracht werden, der dem Suchenden anzeigt, ob der Parkplatz frei ist oder nicht“, so Redlhammer.

In weiterer Folge könnte sich der Neos-Politiker auch vorstellen, nach dieser Idee auch die E-Ladestationen in der Stadt „sichtbar“ zu machen.