Nichts erinnert mehr an die rund 150 Meter lange und ebenso breite asphaltierte Fläche, auf der die per Schiff angelieferten Bauteile für die Bypässe der Voestbrücke zusammengebaut wurden, ehe sie an ihren vorgesehenen Platz in der Konstruktion kamen. Mehr noch: Wo bis Mitte des vergangenen Jahres noch Lkw und Baumaschinen im Auftrag der Asfinag unterwegs waren, ist ein Naturbiotop erhalten geblieben.