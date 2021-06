Menschen, Tiere und Pflanzen sollen sich im schulischen Umfeld wohlfühlen. Den Lebensraum Schule daher neu zu gestalten ist das Ziel der Schüler und Lehrkräfte der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in der Lederergasse in Linz. Sie begannen daher 2018 mit dem Projekt "Start the Chance: sinnstiftendes Naturerleben im Lebensraum Schule". Vergangene Woche wurden sie dafür mit dem Landesnaturschutzpreis "Philyra 2020" in der Kategorie Schule ausgezeichnet.