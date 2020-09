Namen für beliebte Maskottchen gesucht

Auch wenn heuer wegen Corona alles anders ist als gewohnt, der Spaß soll bei der 8. Kinderkulturwoche (8. bis 18. Oktober) nicht zu kurz kommen. Da waren sich die Verantwortlichen bei der gestrigen Präsentation des bunten Programmes einig.

Am 7. Oktober geht im Brucknerhaus die Eröffnung über die Bühne, was genau dort gezeigt wird, ist noch offen. Das Programm wird von den Kindern nämlich erst am Aufführungstag mit der Musikpädagogin Mai Cocopelli erarbeitet. Rund 30 Vereine und Institutionen sind bei der Kinderkulturwoche mit dabei – erstmals auch der Posthof.

Für Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) ist es ein starkes Zeichen, dass das Angebot trotz der ungewöhnlichen Rahmenbedingungen stattfinden kann: "Gerade jetzt ist es wichtig, den Kindern Kultur näherzubringen und sie in diesen schweren Zeiten aufzuheitern." Spannend wird es dieses Mal auch für das bekannte Figuren-Pärchen der Kinderkulturwoche: Denn nun ist es an der Zeit, dass sie Namen bekommen. Welche, dürfen die Kinder entscheiden: Bis 4. Oktober können Vorschläge an info@kinderkulturwoche.linz.at geschickt werden. Am Eröffnungsnachmittag wird über die besten Vorschläge abgestimmt.

200 Veranstaltungen

Insgesamt werden heuer rund 200 Veranstaltungen geboten: Sie reichen von den Linzer Kinder- und Jugendbuchtagen über spezielle Museumsformate wie das "Atelier zum Mitnehmen" im Lentos bis hin zu einem bunten Theaterprogramm. Zum Teil wird das Angebot auch direkt zu den Kindern, etwa in die Schulen, gebracht.

Nähere Infos dazu und zu den Corona-Maßnahmen gibt es unter kinderkulturwoche.linz.at

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Julia Popovsky