Nahversorgung bei den Stadtbauern boomt

„Wir möchten die Konsumenten an die Betriebe binden“, sagt Michaela Sommer, Sprecherin der Linzer Landwirte. Die Vereinigung, die sich vor zwei Jahren gegründet hat und der aktuell 28 der insgesamt 58 Stadtbauern von Linz angehören, bietet daher nun wiederverwertbare Gutscheine aus Fichtenholz (Nennwert 10 Euro pro Stück) an, mit denen man bei den Direktvermarktern einkaufen kann. 500 solcher Gutscheine wurden aufgelegt, gefördert wir die Aktion vom Wirtschaftsressort der Stadt Linz.

Die Auswahl ist groß und geht weiter über die Grundnahrungsmittel hinaus (www.linzerlandwirte.at). „Das Angebot ist vielfältig und reicht mittlerweile bis zu handwerklichen Produkten, Wolle oder Seife“, sagt Sommer. Und auch kulinarisch gebe es viele Spezialitäten, wie etwa frischen Flußkrebssalat. „Wir bieten auch viele saisonale Produkte an, womit nicht alles jederzeit verfügbar ist.“

Durch die krisenbedingt stärkere Nachfrage haben die Stadtbauern jedenfalls alle Hände voll zu tun. Durch den Austausch untereinander seien zudem viele neue Ideen entstanden. Und: „Durch den direkten Kontakt mit den Kunden, bleiben wir als regionale Produzenten und Anbieter flexibel und können besser auf Kundenwünsche reagieren“, so die Sprecherin der Linzer Landwirte.

Für Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) geht es darum, die bäuerlichen Betriebe in Linz abzusichern und dabei zu unterstützen, dass die Direktvermarktung besser läuft. „Wir brauchen die Bauern in den Stadtrandbereichen.“

So gibt es auch Gespräche zu einer stärkeren Zusammenarbeit der bäuerlichen Produzenten mit der Gastronomie in der Stadt, was im Moment natürlich dadurch erschwert werde, da die Lokale nicht offen haben dürfen. Aber das sei laut Baier ein klares Ziel, wie es auch erste Ideen gibt, wie man bäuerliche Produkte über den Lebensmittelhandel an die Kunden bringt. Und auch die Zusammenarbeit mit den Märkten wollen die Bauern intensivieren.

Um die steigende Nachfrage nach regionalen und saisonalen Angebote auch bedienen zu können, sind auch weitere 24-Stunden-Hofläden in Planung, bei denen sich die Kunden ihre bevorzugten Produkte selbst abholen können. Ein neuer Hofladen soll demnächst in St. Magdalena entstehen.