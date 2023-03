Nächtliches Zufahrtsverbot auf der Landstraße soll Autoposer ausbremsen

Quietschende Reifen, lautstarke Musik: Die Autoposer im Neustadtviertel kosten den Anrainern nicht nur viele Nerven, sondern zum Teil auch den Schlaf. Der Ärger darüber ist schon seit langem groß, Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) will dieses Rundendrehen nun unterbinden – und zwar in Form eines nächtlichen Zufahrtsverbots. Gefordert wurde so eine Maßnahme bereits von der Bürgerinitiative "Lebenswerter Hessenpark" und den Grünen.