Nächtigungszahlen: Ansfelden knackt 100.000er-Marke

Dass in Ansfelden heuer erstmals mehr als 100.000 Nächtigungen gezählt werden können, freut Bürgermeister Christian Partoll (FP) und Thomas Mayr-Stockinger, Hotelier und Obmann vom Verein Ansfelden über Nacht.

Partoll sieht mit dem Erfolg die Bemühungen in der Stadt "in Sachen Tourismus und Kultur- und Freizeitangebote“ bestätigt. Mayr-Stockinger streicht die mit Hotels, Gasthöfen und Wirtshäusern aus allen Preisklassen gebotene Vielfalt hervor. "In Ansfelden lockt sowohl die traditionelle Küche als auch Köstlichkeiten aus aller Welt", findet er.

Bruckner-Jubiläum 2024

Die Erwartungen für 2023 und 2024 sind groß: Kommendes Jahr feiert Ansfelden sein 35-jähriges Jubiläum als Stadt, 2024 steht ganz im Zeichen des Brucknerjubiläums. Der erfolgreiche Komponist war bekanntlich1824 in Ansfelden geboren worden. Bruckner als "einem der größten Musikgenies der Welt" werde bereits mit dem seit 2019 laufenden Kulturprogramm gehuldigt, sagt Partoll: "Ansfelden rückt damit in die Weltöffentlichkeit und wird zum Magneten für Kulturinteressierte von nah und fern."

Im kommenden Sommer sind zudem drei große Konzerte im Kremspark geplant: Nena, Seiler & Speer und Michael Patrick Kelly werden dort die Bühne rocken. 2023 werde ein kulturell starkes Jahr ist sich Partoll sicher: "Wir positionieren uns damit ganz klar als Tourismus Nummer eins, die Nächtigungen und damit die Wirtschaftskraft in Ansfelden werden weiter steigen."