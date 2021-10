Nächtigungen in Linz nähern sich dem Vorkrisenniveau

Mit 77.891 Nächtigungen im September habe man das Niveau von 2017 erreicht, der Mittelwert der vergangenen zehn Jahre von 75.707 Nächtigungen wurde sogar überschritten. Auch über den umstrittenen Werbespot "Linz ist Linz" zog der Tourismusverband eine positive Bilanz, da die Stadt so Thema in allen wichtigen deutschsprachigen Medien gewesen sei, hieß es in einer Aussendung.

Höhenrausch "gestürmt"

Nachdem sich auch im August die Zahlen schon positiv entwickelt hatten - sie lagen bei 73.911 und damit etwa auf dem Niveau von 2016 - lockte der September noch einmal mehr Besucher in die Landeshauptstadt. Auch die Zahl der Tagestouristen entwickle sich positiv: Der Höhenrausch im OÖ Kulturquartier sei "geradezu gestürmt" worden und auch die anderen Museen hätten Rekordzahlen verzeichnet, erläuterte Tourismusdirektor Georg Steiner.

Meistgeklicktes Werbevideo

Ob zu den sich erholenden Nächtigungszahlen auch die umstrittene Werbekampagne "Linz ist Linz" beigetragen hat, lässt sich freilich nur schwer überprüfen. Jedenfalls aber hat es der Spot mit mehr als 500.000 Aufrufen auf Platz eins der meistgeklickten Werbevideos auf Youtube zwischen Juli und September, dem "YouTube Ads Leaderboard Österreich Q3 2021", geschafft. Zudem ist er u.a. im Finale der "Cannes Corporate Media & TV Awards 2021" sowie des "Staatspreises Wirtschaftsfilm".