Nachtwächter ist wieder unterwegs

Am 2. Juli beginnt er um 19 Uhr mit seiner Führung "Dem Volk aufs Maul gschaut", tags darauf erzählt er ab 19.30 Uhr von den Aufgaben des Nachtwächters. Am 4. Juli widmet er sich ab 17 Uhr der Linzer Architektur. Treffpunkt an der Adresse Altstadt 15, die Kosten liegen zwischen 12 und 17 Euro. Eine Anmeldung ist unter 0664 43031 64 oder linzer- nachtwaechter@gmx.at unbedingt erforderlich.

