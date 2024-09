Linzer Nachtlauf auf Rekordkurs

Ein Bild, das vieles sagt: Der Night Run in Linz ist ein Renner.

Auch wenn derzeit aufgrund des Wetters nicht an Laufveranstaltungen zu denken ist, rüsten sich die Organisatoren des Sparkasse City Night Run für großen Zulauf. Der Nachtlauf durch die Linzer Innenstadt wird am 26. September ab 20.30 Uhr stattfinden, und es schaut ganz so aus, als könnte es einen neuen Teilnehmerrekord geben.

Ewald Tröbinger, Obmann des Veranstalters ASKÖ Tri Linz, ist aufgrund der aktuellen "Buchungslage" optimistisch, dass bei der 13. Auflage des Laufes "2500 bis 2600" Läuferinnen und Läufer aktiv sein werden. So viele waren es bisher noch nie.

Online-Anmeldung endet bald

Mehr als 2300 Teilnehmer haben bereits genannt. Die Online-Anmeldung läuft noch bis morgen, 17. September. Danach sind nur mehr Nachmeldungen am 25. und 26. September, jeweils von 16 bis 19 Uhr, in der Linzerie möglich.

Der 5,2-Kilometer-Lauf durch das nächtliche Linz ist für Hobbysportler wie für Profiläufer interessant, sagt Tröbinger, der das Event als einen Botschafter für den Sport sieht, das zudem Freude an der Bewegung vermitteln würde.

So steht beim von den OÖN präsentierte City Night Run auch das kollektive Erlebnis der Aktiven im Mittelpunkt. Entlang der Strecke werden Zuschauer wie Livemusik gute und motivierende Stimmung machen. Start und Ziel ist, wie gewohnt, auf der Promenade.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

